Mbappé rescata al París SG en Nimes pero termina expulsado

PARÍS, Francia. El París Saint-Germain continuó imponiendo un ritmo infernal en la Ligue 1 francesa y sumó ya su cuarta victoria en otras tantas jornadas, esta vez tras ganar 4-2 este sábado en Nimes, gracias a los goles de Neymar, Ángel Di María, Kylian Mbappé y Edinson Cavani.

La nota negativa del partido para los hombres de Thomas Tuchel fue la expulsión en los instantes finales (90+5) de Mbappé, el hombre que había rescatado a su equipo en la segunda mitad, por dar un empujón a Teji Savanier, que le acababa de hacer una falta y que también vio la roja en esa acción.

“Si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer. Me disculparé ante todos los hinchas y ante todos, pero no puedo tolerar ese tipo de acciones, que no tienen espacio en un campo de fútbol”, aseguró Mbappé, que después del partido continuaba enfadado por lo ocurrido.