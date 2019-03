$!Morata y Quagliarella ponen a España e Italia camino de la Eurocopa

España, que se impuso en Malta por 2-0 con un doblete de Álvaro Morata, e Italia, que goleó en Parma a Liechtenstein (6-0), con dos tantos de Fabio Quagliarella, cumplieron el trámite ante dos flojos rivales y lideran con comodidad sus grupos de clasificación a la Eurocopa-2020.

Quagliarella, que marcó sus dos tantos de penal, se convirtió a sus 36 años en el goleador de más edad de la historia de la selección italiana, superando a Christian Panucci, que con 35 había anotado contra Rumanía en la Eurocopa de 2008.

“Los lanzadores de penales eran Jorginho y Bonucci. Me dejaron tirarlos y me gustaría agradecerles este gesto. Era importante empezar bien las eliminatorias. Somos Italia y tenemos que seguir así”, afirmó Quagliarella al final del partido.

“Siempre recordaré esta noche. No me preocupa mi edad porque me siento muy bien físicamente. Solo me concentro en trabajar duro y jugar con serenidad”, añadió el veterano delantero.

España ganó 2-0 a Malta en el estadio de Ta’Qali, con los dos tantos de Morata, que parecía enemistado con el gol en los últimos partidos del Atlético Madrid y la Roja.

El delantero madrileño abrió el marcador de disparo cruzado (31), antes de repetir de cabeza (72) para dar la victoria a España, en un partido que la Roja dominó, pero en el que le costó superar a una Malta muy encerrada atrás.

- España, líder del grupo -

“Ha cambiado mucho el fútbol en los últimos años, ahora es más difícil ganar a equipos que se cierran atrás, lo importante es que lo hemos hecho y estamos contentos”, afirmó Morata tras el partido.

España encabeza ahora en solitario, con seis unidades, el grupo F de clasificación, tras haberse impuesto por 2-1 a Noruega en el debut en Valencia.

En el mismo grupo de España, Noruega y Suecia empataron en Oslo (3-3), en un partido con continuos cambios en el marcador en el último tramo.

Noruega llegó a tener una ventaja de dos goles, gracias a los tantos de Bjorn Johnsen (41) y Joshua King (59), pero Suecia anotó tres en los últimos veinte minutos, tomando la delantera en el marcador, por medio de Viktor Claesson (70), Havard Nordtveit en propia meta (86) y Robin Quaison en el descuento (90+1).

Sin embargo, el equipo local acabó salvando un punto en el último suspiro con un tanto de Ola Kamara (90+7) al rematar de cabeza en la jugada final un córner lanzado por Martin Odegaard.

- Empate en clásico escandinavo -

De este modo, Suecia, con cuatro puntos, escolta a España, líder de la llave con seis.

Suecia se había impuesto en el debut a Rumanía (2-1), mientras que Noruega había caído contra España en Valencia (2-1), por lo que solo lleva un punto.

España, Suecia, Noruega y Rumanía, que derrotó por 4-1 a Islas Feroe, parecen destinados a pelear por las dos plazas de clasificación en el Grupo F.

Por su parte, Italia sumó su segunda victoria en dos partidos de las eliminatorias al golear a la modesta Liechtenstein por 6-0, por lo que lidera el Grupo J, tras el triunfo en el debut ante Finlandia (2-0).

Los tantos italianos fueron marcados por Stefano Sensi (17), Marco Verratti (32), Quagliarella (35 y 45+2, ambos de penal), Moise Kean (70) y Leonardo Pavoletti (76).

Con este triunfo, Italia lidera el Grupo J con seis puntos, mientras que Bosnia y Grecia, que empataron este martes en Zenica (2-2), le siguen con cuatro.