$!Morgan sobre Ronaldo: “No tiene nada que ver con lo que él sea como persona o con sus acciones”

En una entrevista con Sports Illustrated, Alex Morgan, la campeona del mundo con la selección de Estados Unidos se refirió a la denuncia por violación que recibió el futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

“No es que no piense que él sea uno de los mejores futbolistas del mundo, pero eso no tiene nada que ver. Su trabajo y el hecho de que entretenga a la gente con lo que hace en la cancha no tiene nada que ver con lo que él sea como persona o con sus acciones”.

“Hoy las mujeres hablan y es importante escucharlas. Todos se preguntan quién tiene razón en el caso de acusaciones de acoso, pero cuando miras la historia de Ronaldo, creo que hay muchas pruebas que se han ocultado y también creo que eventualmente, el dinero hace posible ocultar ciertas cosas, lamenta el atacante del Orgullo de Orlando. Ella continúa diciendo: “Es importante continuar apoyando a las mujeres cuando se encuentran en una situación vulnerable. No digo que no sea el futbolista más grande del mundo. No tiene nada que hacer está él y lo que hace por el mundo del deporte y su otra persona y lo que esa persona hizo “.

“Los cargos fueron desestimados y él puede seguir jugando. No es la única persona a la que le ha pasado, pero él es uno de los futbolistas más famosos del mundo en la actualidad y, obviamente, atrae la atención”, señaló Morgan, y continuó: “Creo que es importante seguir respaldando a las mujeres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y de temor”.

El próximo 23 de septiembre se realizará la ceremonia de entrega de los premios The Best, el galardón con el que la FIFA reconoce a los mejores futbolistas y entrenadores de la temporada.

En Milán, ciudad elegida como sede del evento, estarán presentes Morgan (finalista en la categoría de mejor futbolista femenina) y Ronaldo (integrante de la terna masculina). Allí podría producirse un cruce entre ellos.

“No preveo acercarme a él de una manera diferente a la que lo haría con cualquier persona en Milán. Sí creo que, en el marco de un clima de época, muchas mujeres han hablado y es importante apoyar a esas mujeres”, dijo la futbolista.

Morgan que milita del Reign FC explicó cómo analiza este tipo de situaciones en el que una estrella es acusada de un hecho criminal de tal gravedad como lo es la violencia sexual