$!Neymar se muestra contento en práctica de selección de Brasil previa a amistoso

El astro del París Saint-Germain y de la selección de Brasil, Neymar, se mostró este jueves contento durante una práctica de la ‘canarinha’, previo al partido amistoso ante Colombia el viernes en el Hard Rock Stadium de Miami y que marca el retorno del delantero a la Seleçao tras perderse la Copa América por una lesión.

El seleccionado brasileño se vio en buena forma durante el pequeño entrenamiento frente a poco más de 100 periodistas, que vieron como Neymar estaba de muy buen ánimo y jocoso con sus compañeros.

El atacante del PSG, tras su frustrado retorno al Barcelona y un largo periodo de inactividad por una lesión en el tobillo derecho que lo privó de disputar la Copa América que ganó su país como anfitrión, se notó rápido en los movimientos y físicamente fuerte.

“Todo está bien, estamos muy acoplados y muy contento de tenerlo (a Neymar) de vuelta. Pienso que los acontecimientos con su club (PSG) no le han afectado, se ve muy bien de carácter y disposición”, señaló el delantero del Everton inglés, Richarlison.

Neymar “clínicamente se ha recuperado de la lesión que, como todos recuerdan, lo apartó de la Copa América”, señaló Tite durante una rueda de prensa en un hotel de Miami confirmando la titularidad del astro.

“Si no estuviera bien, no estaría con la selección. No somos irresponsables para forzar una situación que va contra la salud del atleta”, agregó Tite.

Por su parte, el defensor de la Juventus, Alex Sandro, subrayó que “tenemos un buen equipo y hemos estado trabajando fuerte, pero también respetamos a Colombia, que también es un buen equipo”.