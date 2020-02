$!“Nunca tomaré riesgos”, dice Zinédine Zidane sobre la posibilidad de alinear a Hazard

Zidane dedicó parte de su rueda de prensa a lidiar con las preguntas sobre la situación de Gareth Bale, que según los medios podría fichar este viernes por el Tottenham, su antiguo club.

"Bale está con nosotros y voy a contar con él. No contemplo esta posibilidad. No voy a decir si va a jugar el derbi o no. Pero debe estar preparado", señaló el francés.