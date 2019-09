$!Selección española no tiene un portero titular

Robert Moreno, seleccionador español, descartó que haya elegido a Kepa Arrizabalaga como el portero titular de la selección española y, a pesar de admitir que siente el debate de la calle sobre el asunto, afirmó que no sería “justo decir que uno es mi portero”.

“No tengo a un portero titular”, aseguró con rotundidad el seleccionador español que ya durante la semana adelantó que tiene en mente dar minutos a Kepa, David de Gea y Pau López en los partidos que restan de la fase de clasificación a la Eurocopa 2020.

Se espera cambio en el equipo titular en la portería frente a Islas Feroe, aunque las últimas alineaciones han confirmado un cambio de guardia con la entrada de Kepa por De Gea.

“El domingo puede haber un cambio o no, están todas las posibilidades abierta entre tres porteros de alto nivel. El mismo discurso que tengo para los jugadores de campo lo aplico a los porteros”, dijo.

“Con Iker Casillas había un portero clarísimo para todo el mundo, pero ahora tengo a tres de gran nivel y tengo ganas de que me quiten el sueño. Se que está el debate en la calle, no soy ajeno, pero me baso en el día a día. No es justo decir que uno es mi portero”, sentenció.