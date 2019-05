Sergio Ramos frena especulaciones sobre su futuro en el fútbol español

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró este jueves que no se quiere ir del Real Madrid y que quiere retirarse en el equipo blanco, zanjando las especulaciones surgidas en los últimos días sobre la eventual posibilidad de que pudiera marcharse a China.

“Quiero dejar muy claro mi futuro, que se ha especulado con muchas cosas, yo soy madridista, me quiero retirar aquí y quiero pasar el resto de mi contrato aquí”, dijo Ramos en una rueda de prensa en el centro de entrenamiento del equipo blanco.

El central merengue insistió en que “el día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande ganando” y no tras una mala temporada como la que acaba de finalizar el equipo.

El capitán del Real Madrid salió así al paso de las especulaciones sobre su futuro desatadas en los últimos días después que Ramos comunicara al presidente blanco, Florentino Pérez, que contaba con una oferta de un club chino.