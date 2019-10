Sevilla, Arsenal, Getafe, PSV y Ludogorets, a por el pleno

Madrid, 22 oct (EFE).- El Sevilla, el Getafe, el PSV Eindhoven, el Arsenal y el Ludogorets, únicos clubes que pueden presumir de haber ganado sus dos partidos en la fase de grupos de la Liga Europa, intentarán mantener su pleno de puntos en la tercera jornada para acercarse a los dieciseisavos de final.

De momento, los cinco son los únicos de los 48 participantes que tienen el honor de haber ganado todo. Y, para su tercer envite, no quieren perder su condición de equipos que suman de tres en tres. Cada uno, tendrá un compromiso de diferente dificultad.

El Sevilla, en el viaje a por su sexto título, tendrá un compromiso aparentemente sencillo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Después de ganar con problemas al Levante con un gol en los últimos minutos de Luuk de Jong, recibirá al F91 Dudelange luxemburgués, que es segundo con tres puntos en el grupo A por delante del Qarabag de Azerbaiyán y del APOEL chipriota. Los hombres de Julen Lopetegui, no deberían tener problemas.

En el grupo F, el Arsenal también tiene un choque, a priori, asequible. Recibirá al último clasificado, el Vitória Guimaraes portugués, que no ha sumado ningún punto y está en la cuerda floja. Sin embargo, el equipo de Unai Emery deberá tener cuidado. En la Liga lusa, el Vitória encadena tres victorias seguidas y es cuarto. Ha despertado de su mal inicio y podría dar la sorpresa.

En el mismo grupo, el Eintracht Fráncfort alemán tendrá un partido importante frente al Standard Lieja belga que podría decidir el camino de ambos hacia la primera o hacia la segunda posición. Los dos equipos suman una victoria y una derrota y quieren mantenerse en la pelea.

Mientras, el PSV Eindhoven, otro del club de los cinco que lo han ganado todo, visitará al LASK Linz austríaco. El equipo de Mark van Bommel tendrá que recuperarse del varapalo que sufrió ante el Utrecht en la última jornada de la Eredivisie, en la que perdió el liderato en favor del Ajax tras perder por un contundente 3-0.

Ahora, al frente del grupo D, quiere seguir con su idilio en la Liga Europa contra un equipo que tiene 3 puntos, los mismos que el Sporting de Portugal, que recibirá al necesitado Rosenborg. Los noruegos, con el casillero a cero, no tienen mucho margen de error si quieren seguir en el torneo.

El Getafe también irá a por su tercera victoria. Con Ángel Rodríguez en plena forma tanto en Liga (marcó los dos goles de la victoria en Liga frente al Leganés) como en la Liga Europa (lidera la tabla de máximos anotadores con tres dianas junto a Sporar, Keseru y Malen), espera deshacerse del Basilea para lograr el deseado tres de tres.

El conjunto suizo es, de momento, su rival más fuerte en el grupo C, donde el Trabzonspor turco y el Krasnodar ruso ya sufrieron al Getafe con dos derrotas. El Basilea, con cuatro puntos, tendrá que lidiar con la 'unidad B' que tan buen resultado está dando al equipo de Bordalás.

En el grupo H, el Espanyol intentará acabar con la racha del Ludogorets búlgaro, el quinto club que ha ganado sus dos partidos. En el estadio de Cornellà-El Prat, el cuadro periquito, deprimido en Liga en la penúltima posición con tres derrotas seguidas, espera superar su rival para alcanzar el liderato y recupera moral.

En el resto de la jornada, otros favoritos tendrán más necesidad de ganar si no quieren meterse en líos. Uno de ellos, el Lazio, es tercero en el grupo E con una victoria por detrás del Celtic y del Cluj rumano. Precisamente, en el Celtic Park de Glasgow, el conjunto italiano tendrá que dar un impulso a su fase de clasificación en un grupo apretado.

En el G, el que tiene equipos con más nombre (Glasgow Rangers, Feyenoord, Oporto y Young Boys), todo está abierto después de dos jornadas. Con una victoria para cada uno en el casillero, el Glasgow Rangers-Oporto y el Young Boys-Feyenoord, despejarán un poco el horizonte del grupo de la muerte. El Feyenoord, décimo en la Eredivisie, es el que más urgencias tiene después de un inicio errático de curso.

Por su parte, el Manchester United, de momento instalado en la intrascendencia en la Premier League (décimo tercero tras encadenar cuatro encuentros consecutivos sin ganar), tiene en la Liga Europa una válvula de escape para huir de sus malos resultados en Inglaterra.

El equipo de Ole Gunnar Solskjaer viajará a Belgrado para enfrentarse al Partizan, líder del grupo L con los mismos puntos que el conjunto inglés (cuatro). El United, con seis bajas (Pogba, Shaw, Lingard, Fosu-Mensah, Dalot y Bailly), intentará reivindicarse lejos de su país mientras los otros dos candidatos, AZ Alkmaar y Astana, mirarán de reojo el encuentro desde la distancia.

Por último, el Roma, líder del grupo J empatado a cuatro puntos con el Wolfsberger, tendrá que afrontar su salida más complicada al estadio del Borussia Mönchengladbach, que no puede fallar si no quiere verse envuelto en un lío. El conjunto alemán, con un solo empate en dos partidos, empieza a no tener mucho margen de error. Mientras, el cuadro italiano, no acaba de arrancar este curso y necesita darse una alegría para olvidar sus malos números en Italia. EFE