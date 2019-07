Tite no duerme, Scaloni bromea previo a Brasil-Argentina

Uno no puede dormir. El otro se atreve a bromear sobre Lionel Messi.

Tite, el técnico de Brasil, admitió que ha dormido previo a la semifinal de Brasil en la Copa América ante su archirrival Argentina. Su adversario Lionel Scaloni estaba más relajado de cara al partido del martes en el estadio Mineirao.

Ya sea el brasileño al mando de la Canarinha los últimos tres años o el interino argentino en proceso de aprendizaje desde agosto estarán en la final del domingo en el Maracaná.

Para un Brasil sin Neymar, el título significaría encontrar cierta estabilidad tras el chasco del pasado Mundial en Rusia. Argentina trata de recomponer su equipo al mismo tiempo que busca ganar su primer título en 26 años, que de paso le daría el primero para Lionel Messi con la selección.

Tite ha enfrentado a Argentina en tres ocasiones anteriores, con dos victorias y una derrotas. Pero toda experiencia no le permite estar sereno para el “Superclásico de las Américas”.

“Les digo que tengo una expectativa muy grande, no logro dormir y no voy a poder dormir de nuevo (esta noche)”, dijo el entrenador brasileño en una rueda de prensa el lunes. “Me levanté a las 3.15 de la madrugada, me puse a pensar en el partido. Tengo el hábito de tomar apuntes, y fue lo que hice. Esa es la realidad de los entrenadores, la mía, Scaloni”.