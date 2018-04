Un Bayern herido, último paso para un Real Madrid de leyenda

Desde la temporada 2000/2001 no gana en el Bernabéu el Bayern, cuando se impuso con un solitario gol del brasileño Giovane Elber.

El Bayern llega a Madrid consciente de que necesita una hazaña para alcanzar la final de Kiev. Nadie habla de “milagro”, porque no se trata de remontar una goleada ni se está en una situación de absoluta desesperanza, pero ya el hecho de tener que ganar en el Santiago Bernabéu y tener que marcar al menos dos goles es una tarea de dimensiones importantes.

A la gran cita llega Zidane con un par de condicionantes en su equipo titular tras la ida. En Múnich cayeron lesionados Dani Carvajal e Isco Alarcón. El primero deja una situación compleja en el lateral derecho, con Nacho sin ritmo tras un mes de baja y con solo dos entrenamientos con el grupo y Lucas Vázquez como parche de urgencia ya que la solución natural, Achraf, no cuenta con la confianza de su entrenador para los encuentros de enjundia.

Provoca que el mensaje de Zidane sea claro a sus jugadores: “salir a ganar”. No quiere especulaciones, que su equipo recule ni haga cálculos. La temporada está en juego en 90 minutos en un Santiago Bernabéu que vivirá otra noche mágica europea, con un ambiente en las gradas que han alentado técnico y jugadores para lograr el impulso definitivo.

El recuerdo del año pasado, sin embargo, cuando se llegó a Madrid con el mismo resultado, da cierta esperanza al club bávaro. Al final superó el Real Madrid la eliminatoria pero el conjunto alemán, tras haber perdido 1-2 en Múnich, logró forzar la prórroga y se sigue preguntando lo que habría pasado si no se hubiese quedado en inferioridad por la expulsión de Arturo Vidal, una de las grandes bajas ahora.

Respecto a las críticas que ha escuchado su delantero Robert Lewandowski en Alemania tras no marcar en el choque de ida, defendió a su jugador y recordó que todos los goleadores, en algún momento de su carrera, sufren alguna sequía.

También tuvo un mensaje para el colegiado del choque y afirmó que espera que sea “objetivo y correcto” y que sean los jugadores los que decidan el resultado y no “los linieres o el árbitro”.

“Es verdad que mostraron que el Real Madrid también es vulnerable. El Real Madrid sabe muy bien que va a ser el partido del año y necesitan una gran actuación. Por eso no se pueden tomar esos partidos como ejemplo”, indicó.

Cuestionado por si vio el partido del Juventus (ganó 1-3 al Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final) para tomarlo como ejemplo, reconoció que no se ha fijado mucho en el conjunto italiano porque cada club tiene su ADN y su filosofía.

“En los últimos cuatro años han ganado tres veces y eso hará más difícil la tarea. Nosotros, también seremos un adversario complicado. Nuestro equipo se crece y mañana también. Tenemos un gran objetivo, aunque en Múnich perdimos 1-2. Queremos llegar a la final. El Real Madrid lo quieren evitar. En el fútbol se pueden mover muchas montañas y nosotros no nos rendimos”, añadió.

“Nosotros hemos logrado el sexto título de la Bundesliga seguido y estamos alegres, pero no tanto. Uno se acostumbra. En el Real Madrid es parecido. Han ganado tres de las últimas cuatro Ligas de Campeones y también un poco se acostumbra uno. Si se quiere ganar la “Champions”, hay que tener mucho talento, buenos jugadores, suerte en el sorteo y un árbitro adecuado”, declaró.

James: “No tengo absolutamente nada en contra de Zidane”

James Rodríguez, centrocampista del Bayern Múnich, aseguró este lunes en rueda de prensa que no tiene “absolutamente nada en contra” de su anterior técnico, Zinedine Zidane, a quien agradeció el trato que mostró hacia él en su etapa en el Real Madrid.

“Contra Zidane no tengo absolutamente nada en contra. No son sentimientos de rabia ni de querer ganar contra él. Sólo quiero hacer un gran partido, quiero que el Bayern pueda jugar una gran final, que es lo que queremos. No tengo nada contra él ni contra el club. Sólo tengo sentimientos de gratitud. Sólo quiero hacer un buen partido ante ellos”, resaltó.

Para James, será algo “lindo” enfrentarse a sus excompañeros en el estadio Santiago Bernabéu prácticamente casi un año después de su salida del conjunto blanco. El medio colombiano declaró que es “bonito” volver a la que fue su “casa” durante tres temporadas y aclaró que tendrá una mezcla de sentimientos hacia toda la ciudad.

Cuestionado por si celebrará un gol en caso de marcar, fue claro y contundente: “No, por el simple hecho de que estuve aquí bien. Me trataron muy, muy bien. Siempre quise estar aquí. Fueron tres años únicos en los que conseguí muchos títulos. Pude prácticamente ganarlo todo. Es cuestión de respeto hacia esa gente que me hizo feliz aquí”, comentó.

Además, señaló que no tiene nada que “demostrar” a nadie en el Real Madrid y explicó que su presente actualmente es el Bayern Múnich. James, en estos momentos, no medita la posibilidad de regresar al club blanco porque sólo piensa en el cuadro alemán.

“También quiero hacer una buena Copa del Mundo y después veremos qué pasa. Por ahora, el presente es el Bayern. Mi presente es este club. En el futuro nadie sabe lo que pasará. Quiero sólo hacer un buen partido y poder ayudar a que el Bayern pueda pasar y hacer buen fútbol para estar ahí siempre”.

También fue preguntado por quién tuvo la culpa de que tuviera que salir del Real Madrid y señaló que “nadie” en el club blanco es culpable de que se marchara al Bayern Múnich.

“Cuando jugué hice cosas buenas, goles y pases. En el primer año pude jugar siempre y cuando juegas más, tienes más oportunidades de hacer goles y mejores números. Cuando juegas menos, esa posibilidad es menor. Aquí nadie tiene culpa. Todo pasa por muchas cosas. Creo que, como dije antes, cuando pude jugar, estuve en un nivel bastante bueno”, declaró.

Asimismo, explicó cuáles serán las claves para que su equipo llegue a la final de Kiev y manifestó que la principal será la efectividad de cara al gol.

“Tenemos que intentar siempre jugar bien, hacer un partido con mucha intensidad y con muchas ganas. Hay que hacer goles en las oportunidades que tengamos, en eso fallamos el pasado martes. Hay que estar finos. Hay que estar claros y cuando haya oportunidades hay que hacer goles. Hicimos un buen partido, faltaron los goles en la ida. Todos tienen claro eso, que cuando haya oportunidades, marcar”, concluyó.