$!Valverde: 'Tenemos que dar un paso al frente'

El técnico azulgrana calificó al equipo de José Bordalás de 'rocoso, difícil, disciplinado en la presión y que se despliega muy bien en ataque', por lo que insistió a sus jugadores en 'tener mucho cuidado' en el Coliseum Alfonso Pérez. }No viajará a Getafe Lionel Messi, que ante el Villarreal padeció molestias en el adductor del muslo izquierdo. Valverde no dio detalles sobre el tiempo de recuperación del argentino, si bien precisó que 'no se trata de una lesión grave'.