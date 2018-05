VÍDEO: Argentina no llega de la mejor forma al Mundial de Rusia

“Uno tiene que ser realista. Hay otras selecciones que están en un gran nivel y nosotros no pudimos demostrar ese nivel para estar a su altura. Eso no implica que Argentina no pueda ser competitiva...el jugador argentino siempre tiene un plus y por eso lo buscan de todo el mundo. Está claro que tenemos muchas cosas para mejorar para llegar óptimos al inicio del mundial”, aseveró.

Pese a ser resistido por un sector de la afición y de la prensa deportiva local, el mediocampista está a las puertas de jugar su cuarto mundial, aunque no está claro si el técnico Jorge Sampaoli lo incluirá en el once titular.

“Mi situación no es la misma de hace cuatro años atrás pero eso no significa que no pueda seguir aportando cosas”, reconoció Mascherano, quien jugó en los tres mundiales anteriores. “Soy un soldado: estoy disponible para lo que el entrenador me necesite. Ese es mi rol hoy en día. He competido toda mi vida y es mi deber hacerle la elección al entrenador lo más difícil posible”.