Zidane: “Estoy convencido de que no perdimos porque no estaba Kroos”

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió que su decisión de dejar sin minutos a un fijo como Toni Kroos fue meramente táctica y se mostró “convencido” de que su equipo no perdió ante el Manchester City la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones “porque no estaba” el medio alemán.

“Siempre cuando hay un mal resultado se busca algo”, aseguró Zidane apuntando a la crítica que ha recibido por su decisión de dejar en el banquillo a Kroos y no recurrir a él cuando el Real Madrid se puso 1-0 para mantener el control y evitar la remontada del equipo de Pep Guardiola.

“Toni como juega siempre y no jugó el problema es que perdemos porque no estaba y estoy convencido de que no es así. Lo que pasó te que puede pasar en un momento puntual. Elegimos eso y los demás jugaron como él”, defendió.

“Es una opción del otro día y no hay que buscar otra cosa porque Toni lo está haciendo muy bien y va a seguir haciéndolo muy bien como los demás medios entre los que tengo que elegir”, sentenció sin querer que se monte un debate por la situación de Kroos que se perfila titular en el clásico ante el Barcelona.