El calor de julio y la brisa del Caribe marcan el inicio del Corales Puntacana Championship 2026

El Corales Puntacana Championship Tour Event se llevara a cabo hasta el domingo. ( DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

El PGA TOUR regresa a la República Dominicana para disputar la edición 2026 del Corales Puntacana Championship, el cuarto "Additional Event" de la temporada.

Sin embargo, este año el torneo presenta un giro inédito: su traslado en el calendario desde el tradicional mes de abril a la mitad de julio, disputándose de manera simultánea con The Open Championship.

Este cambio de fecha obligará a los jugadores a descifrar las nuevas condiciones de la temporada estival en el exigente campo de Corales Golf Course.

Con la recta final del calendario de la FedExCup acechando, los 300 puntos que otorga el torneo al ganador representan un salvavidas de oro puro.

El majestuoso trazado diseñado por Tom Fazio (par 72, 7,670 yardas), uno de los más largos del circuito, destaca por sus generosas salidas, pero sus complejos greens y las desafiantes ráfagas de viento costero prometen poner a prueba la paciencia de un field que también contará con más de 40 golfistas del DP World Tour, gracias al carácter co-sancionado del evento.

Cuentas pendientes y redención en el "green"

Entre las historias más atractivas que arrancan este jueves, destaca el canadiense Taylor Pendrith, quien llega encendido tras perder en un emocionante desempate ante Steven Fisk en el ISCO Championship. Su segundo lugar en solitario —su mejor resultado de 2026— lo catapultó del puesto 97 al 79 de la FedExCup.

Por otro lado, Joel Dahmen regresa al escenario de su única victoria en el PGA TOUR buscando espantar los fantasmas del año pasado, cuando un doloroso cierre de tres bogeys consecutivos en los hoyos finales le costó el título por apenas un golpe frente a Garrick Higgo.

El sudafricano Higgo también estará en el terreno defendiendo su corona, intentando convertirse en el primer bicampeón en la historia del certamen.

La delegación alemana promete ser protagonista con sus dos figuras mejor posicionadas en el ranking: Matti Schmid y Stephan Jaeger (este último viene de un sólido T15 en el ISCO).

Asimismo, el regreso de Aaron Wise acapara reflectores; tras tomarse un tiempo fuera del golf profesional para atender su salud mental, Wise demostró estar de vuelta al quedarse a solo un golpe del playoff el pasado fin de semana, finalizando en un destacado tercer puesto.

Invitaciones de lujo y sangre nueva

El torneo también contará con nombres experimentados gracias a las exenciones de patrocinadores, destacando los ganadores múltiples del TOUR Kyle Stanley y Sean O'Hair, además de Bill Haas y Sangmoon Bae, quienes harán su debut en la temporada 2026.

La juventud estará representada por el universitario de San Jose State, Avinash Iyer, junto al talento local de Anthony García y JJ Guerra.

Desde la clasificación del pasado 22 de junio en Florida, emergen nombres hambrientos como Keenan Huskey, David Liu (quien hará su debut absoluto en el TOUR) y Nick Hardy, este último con buenos antecedentes en la isla tras finalizar T13 en la edición de 2023.

La mesa está servida. El viento soplará y las espectaculares vistas marinas de Punta Cana volverán a enmarcar el drama del golf profesional, teniendo una vez más al temido "Devil's Elbow" (los hoyos 16, 17 y 18) como el juez definitivo que coronará al nuevo rey del Caribe.