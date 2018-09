El Casa De Campo Open se jugará con 250 jugadores nacionales e internacionales

Casa de Campo Open – Calendario de Eventos

Viernes 14 de septiembre

– 8:00 a.m., Shotgun para dar inicio a la segunda ronda en el Teeth of the Dog, The Links y Dye Fore

– Noche libre

Sábado 15 de septiembre

– 8:00am Shotgun para dar inicio a la ronda final en el Teeth of the Dog, The Links y Dye Fore

– 8:00pm Cóctel, cena y premiación

Domingo 16 de septiembre

– 7:45am Shotgun para el Caddy/Amateur Scramble en el Teeth of the Dog