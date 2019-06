$!Enrique Valverde sale airoso en primera ronda Campeonatos Nacionales de Fedogolf

El novel golfista Enrique Valverde salió airoso en la primera ronda de los Campeonatos Nacionales de Fedogolf, que iniciaron este jueves en Dientes de Perro, en Casa de Campo, donde toman parte más de 120 jugadores de varios países.

La versión LII del evento tiene dedicatoria especial al fenecido doctor Douglas Bournigal.

Valverde, una de las promesas del golf dominicano tiró 71, encabezando el pelotón en la categoría A. Rhadamés Peña, campeón del año pasado tiró 74, al igual que Juan Cayro Delgado, ambos empatados en el segundo puesto.

En la AA, Franklin Martín, con 79 va primero. En la Senior A, Tommy Smith, con 74 va encabezando. Maireni Bournigal y Pepi Suarez, con 73 y 78, respectivamente, encabezan las categorías Súper Senior y Mid Amateur.

Los Campeonatos Nacionales es el máximo evento competitivo local que anualmente realiza la Fedogolf con miras a determinar el campeón y campeona nacional en esta disciplina en el país.

En la competencia, siempre esperadas por los golfistas locales, también competirán a partir de este viernes las categorías B, C y D; Senior B, C y Damas en B, C y D a 54 hoyos.

Los campeones nacionales del evento en la categoría A, tanto en masculino como en femenino, ocuparán un lugar en los Campeonatos Amateur del Caribe.

El dominicano Rhadamés Peña fue el ganador del torneo del año pasado.

Gustavo Marrero, de Costa Rica es el director de reglas del evento, enviado por la R&A.