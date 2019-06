$!Gran apertura de Justin Rose para empatar récord de campo en US Open

Justin Rose jugó junto a Tiger Woods y más tarde se le unió en el libro de récords del U.S. Open en Pebble Beach.

Lo logró, e igualó el mejor marcador en Pebble Beach durante un U.S. Open. Woods lo consiguió en 2000, durante una época en que no hacía sino romper marcas.

Tras concluir la ronda, Rose batió un puño en el aire.

“Yo no diría que esto es fascinante, porque creo que mi mentalidad debe concentrarse en que estoy en un torneo de 72 hoyos”, dijo Rose. “Éste fue apenas un pequeño paso hacia el resultado. Uno no siente tanta energía como en un domingo, pero sí puede mirar por encima de su hombro y decir: ‘¡Maldita sea, estoy en Pebble Beach! Lograr un 65 estando en el U.S. Open es un momento grande”.

Pero su récord le dio sólo una ventaja de un impacto sobre otros cuatro golfistas: Rickie Fowler, Xander Schauffele, Louis Oosthuizen y Aaron Wise. Otros dos están a dos golpes de la cima y un nutrido grupo se colocó a tres, incluido el argentino Emiliano Grillo, quien firmó una tarjeta de 68.