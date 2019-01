$!Ortiz gana el torneo de golf LAAC Championship; Guerra y Delgado quedaron entre mejores dominicanos

LA ROMANA. El mexicano Álvaro Ortiz hizo un punta a punta y se alzó como el quinto campeón del Latin America Championship, que se jugó en el laureado Diente de Perro, de Casa de Campo, donde tomaron parte 108 jugadores de 29 países, desde el pasado jueves y hasta este domingo.

El mexicano terminó con -14 en cuatro rondas (66+72+70+66). El único día de juego que perdió el liderato fue el viernes, del dominicano Juan Cayro Delgado.

Luís Gagne, de Costa Rica y Luis Fernando Barco, de Perú, llegaron segundo y tercero, respectivamente.

Entre los dominicanos, Juan José Guerra terminó -3 en cuatro rondas de juego, para ubicarse entre los 12 mejores de la justa, mientras que Delgado quedó en el puesto 15, terminando con -2.

Cabe resaltar que en los cuatro días de juego del LAAC tuvo un gran acogida de publico. Unas mil personas se dieron cita a la quinta edición del major de los amateurs, el LAAC.

Elmúdesi resalta justa internacional

Carlos Elmúdesi, recién posesionado presidente de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), resaltó la gran acogida del público nacional e internacional, además de la calidad del evento, organizado por la Masters Tournament, R&A y la USGA

También consideró que “el evento quedó impresionante, primero por el despliegue de los mejores jugadores de América Latina, además de la cobertura nacional e internacional y la organización del evento”.

Valoró el esfuerzo y dedicación de los jugadores dominicanos, quienes llegaron hasta el final con buenos scores.

Agradeció las facilidades de Casa de Campo, quienes acogieron a los jugadores dominicanos desde antes del evento, para que puedan hacer practicas y que lleguen en forma al evento.

La sexta edición del LAAC será en Mayakoba, México en el 2020.

El campeón del LAAC 2019, Ortiz recibió una invitación para participar en el Masters Tournament en Augusta National Golf Club. Además, obtendrá exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible. Por último, ingresará en forma directa a las fases finales de clasificación para ingresar al The 148th Open, que se jugará en Royal Portrush, y al 119th U.S. Open Championship, que se realizará en Pebble Beach.