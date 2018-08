Tiger Woods admitió que creyó que su carrera había acabado

PARAMUS, EE.UU. El ex número uno del mundo Tiger Woods admitió este miércoles que creyó que su carrera había finalizado antes de su regreso exitoso al golf de primera línea esta temporada.

El estadounidense, quien estuvo fuera de juego durante casi dos años por una lesión en la espalda antes de regresar este año, informó que confió en privado sus temores.

“Ya terminé, no volveré a jugar al golf”, había confiado Woods a un excampeón del Masters.

Los comentarios fueron revelados por el tres veces ganador del Masters de Gran Bretaña, Nick Faldo, en una entrevista después del segundo puesto de Woods en el PGA Championship recientemente.

El miércoles, Woods confirmó a ESPN que los comentarios de Faldo eran precisos.

“Sí, Nick está en lo correcto, porque en ese momento en que terminé no sabía lo que iba a hacer”, dijo Woods.

“No me veía jugando al golf en mi futuro en ese momento. No podía caminar. No podía sentarme”, añadió.

Woods, que espera un fuerte final de temporada para ingresar a la lista de jugadores de la Ryder Cup, regresó esta temporada después de someterse a una cirugía de fusión espinal.

Aunque todavía no ha marcado su regreso con una victoria en un torneo, Woods ha impresionado con cinco resultados entre los 10 primeros en el Tour de la PGA, incluido su segundo en el PGA Championship y el sexto en el British Open en Carnoustie.