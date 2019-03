$!Harper, único pelotero entre 100 atletas más famosos del mundo, y es el ¡99!

ESPN publicó este martes su lista anual de “World Fame 100” y Bryce Harper unas de las principales figuras del béisbol aparece en el puesto 99. Los Filis de Filadelfia firmaron al jugador con contrato de 13 años y 330 millones, el mayor de la historia de las Grandes Ligas.

Su contrato rebasa el de 325 millones de dólares y 13 años recibido por el jardinero Giancarlo Stanton antes de la campaña del 2015 con los Marlins de Miami, que lo cambiaron a los Yanquis de Nueva Tork en diciembre del 2017. El jugador de los Filis es el único pelotero que aparece en la lista y en esta no aparece ningún jugador dominicano.

Cristiano Ronaldo, que ha encabezado cada año, tiene más seguidores en Twitter que la NBA, la NFL, la MLB y la NHL combinadas. Actualmente con 156.3 millones de seguidores en Instagram, que es 9.6 millones más que Ariana Grande y 100 veces más que Tiger Woods. Durante el año pasado, Ronaldo ha demostrado ser impermeable incluso ante acusaciones criminales graves. En septiembre pasado, la policía de Las Vegas reabrió una investigación sobre una acusación de la ex modelo y maestra Kathryn Mayorga, quien dice que la agredió sexualmente en una habitación de hotel en 2009.

El campeón de peso ligero de UFC, Khabib Nurmagomedov, ocupa el puesto número 15, el más alto de todos los que lograron alcanzar la Fama 100 en 2018. Phil Mickelson está en el puesto 26 a pesar de una escasa presencia en las redes sociales. Hay 37 jugadores de fútbol, ​​16 jugadores de baloncesto y 11 jugadores de críquet.

“Nos arriesgamos a ser las primeras personas en la historia que pudieron hacer sus ilusiones tan vívidas, tan persuasivas, tan realistas que podemos vivir en ellas”, escribió el historiador Daniel Boorstin en su libro “La imagen” en 1962 “.

En esta edición de la lista contiene solo tres mujeres: Serena Williams (No. 17), Maria Sharapova (No. 37) y Sania Mirza (No. 93). Una larga línea de investigación ha encontrado que las mujeres enfrentan barreras particulares cuando intentan construir identidades como atletas, incluso sobre cómo los fanáticos y los patrocinadores se preocupan por la feminidad tradicional y el atractivo físico. Como resultado, “las mujeres tienen que hacer más que un buen desempeño en su deporte para construir una marca”, en palabras de un estudio dirigido por Jami Lobpries, vicepresidente de la Asociación de Deportes de Especialidades de los Estados Unidos, publicado en Sport Marketing Quarterly en 2018.

“Las mujeres a menudo tienen que lidiar con lo que llamamos la ‘paradoja femenina / atleta’”, dice Ted Peetz, profesor de administración deportiva en Belmont. “Las campañas promocionales venden su sexualidad y terminan minando sus logros atléticos. El hecho de que la campaña ‘Dream Crazier’ de Nike se haya vuelto viral solo demuestra lo diferente que es”.

Ahora considere al atleta que narra esa campaña y que ha logrado forjar excepciones a cada una de las reglas de la fama: Serena Williams. En 2013, cuando The Mag estudió los factores que determinan los ingresos fuera del campo (”Ahora es una palabra de nuestros patrocinadores”, 24 de junio de 2013), Williams fue un atípico deslumbrante. Ella estaba ganando alrededor de $US 9 millones al año de endosos, menos de la mitad de lo que los datos sugerían. Nuestro análisis mostró que después de ajustar factores como el deporte jugado, el rendimiento y la presencia en las redes sociales, el potencial de ganancia de un atleta no se vio afectado por el hecho de ser negro o mujer, pero aparentemente duele ser ambos.