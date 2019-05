La reacción de la madre de Russell Wilson tras recibir su regalo del Día de las Madres

La mamá del mariscal de campo de los Seattle Seahawks Russell Wilson, Tammy, se mostró incrédula cuando su hijo le entregó las llaves de su nueva casa el Día de las Madres que se celebrara este domingo en Estados Unidos.

Wilson, de 30 años, sorprendió a su madre cuando casualmente le entregó las llaves de su nuevo hogar, lo que provocó gritos de incredulidad y finalmente, alegría.

“Todos estos años nunca me has pedido nada ... lo único que siempre quisiste es que me ame. Bueno, gracias por amarnos de la forma en que lo haces “, escribió el post en su cuenta de Instagram “Este es para ti. Te amo mami #HappyMothersDay #GodIsGood“

En el video, Wilson, su esposa Ciara y su hija Sienna Princess de dos años de edad, así como una gran cantidad de otros miembros de la familia, miran mientras la entrega de las llaves del jugador.

“¡Es tu casa, abre la puerta!”, dice la estrella de la NFL mientras Tammy lo mira con incredulidad.

“Estás mintiendo”. ¡¿En serio ?!, grita la madre con deleite mientras finalmente envuelve su cabeza alrededor del regalo. “No, ¿en serio? ¿De verdad? ... ¡Eso no es gracioso! ¡No, no, no, todos ustedes están mintiendo!

El astro del fútbol, ​​cuyo padre, Harrison, murió en 2010, comentó previamente sobre su madre en una carta que le escribió y leyó en SportsCenter en 2017.

“Quiero agradecerte por estar siempre ahí como una fuerza positiva en mi vida. “Eres la definición de una mujer perfecta: el donante, el cuidador, el cuidador, que emana gracia en todo momento, sin importar los obstáculos que te arroje la vida”, escribió.