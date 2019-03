$!La rodilla deja a Nadal fuera de Indian Wells; Federer-Thiem, a la final

Ciento ochenta títulos, 60 trofeos en torneos Masters 1000 y 37 en Grand Slams entre ambos... la rivalidad histórica entre Rafael Nadal y Roger Federer no pudo vivir su episodio número 39 este sábado en semifinales del Masters 1000 de Indian Wells luego de que el español se retirara por una lesión en la rodilla derecha.

“Me levanté esta mañana sintiendo que mi rodilla no estaba suficientemente bien como para jugar unas semifinales de un evento como este”, dijo cabizbajo en conferencia de prensa minutos después de que la organización anunciara su baja.

“A veces me siento triste porque me siento en desventaja contra el resto de mis oponentes, en términos de preparación, de prácticas y a veces de competición. Pero por otro lado he vivido grandes momentos así que voy a seguir hacia adelante, haciendo las cosas que funcionan bien para mí”, explicó.