$!Los cubanos en los campos de entrenamientos de Grandes Ligas

Esas cifras no incluyen a quienes forman parte del subgrupo de cubanos con pasaporte americano, aunque se trata de un lote con talento excepcional, con el aporreador J.D. Martínez y el pitcher Gio González a la cabeza.

Jorge Soler no tiene el recorrido de su compatriota. Antes de explotar con 48 cuadrangulares en Kansas City , jamás sacó más de 12 pelotas en los seis torneos que acumuló a partir de 2014. Está en su esplendor, sin embargo, y bateó para .265/.354/.569 con los Reales, terminando al frente del joven circuito en total de bambinazos.

Original de La Habana, debutó a los 15 años de nacido en la Serie Nacional, el circuito semi profesional de su país. A los 21 dejó claro que no le queda mucho que aprender en las granjas y que es mejor darle una oportunidad en Chicago.

Luis Robert no ha jugado más allá de Triple A, y en esa categoría únicamente acumula 223 viajes al plato. Pero los Medias Blancas están entusiasmados con él, lo mismo que los principales sitios y periódicos encargados de evaluar el talento emergente.

Miembro de la misma generación en la que brillan Ronald Acuña Jr., Juan José Soto y Gleyber Torres, Álvarez no desluce al ubicarse en tan granada compañía.

La expedición completa

Estos son los 41 representantes de Cuba en Arizona y Florida, más otros 11 que están destacados con este símbolo [*] y que son nacidos en Estados Unidos, pero de ascendencia antillana:

Hay 28 en la Liga Americana

Baltimore (2) José Iglesias (SS) Invitado: Yusniel Díaz (OF)

Boston (2) J.D. Martínez (OF) Invitado: Rusney Castillo (OF)

Chicago (6) Gio González (P), Carlos Rodón (P), Yasmani Grandal (C), José Abreu (1B), Yoán Moncada (3B), Luis Robert (OF)

Detroit (1) [*] Daniel Pinero (3B)

Houston (6) Rogelio Armenteros (P), Cionel Pérez (P), Aledmys Díaz (IF), Yuli Gurriel (1B), Yordan Álvarez (OF). Invitado: Lorenzo Quintana (C)

Kansas City (1) Jorge Soler (OF)

Minnesota (1) [*] Alex Ávila (C)

Nueva York (2) Aroldis Chapman (P) Invitado: [*] Dan Otero (P)

Oakland (1) Miguel Romero (P)

Seattle (1) Néstor Cortés (P)

Texas (1) Adolis García (OF)

Tampa Bay (2) Yandy Díaz (1B), Randy Arozarena (LF).

Texas (1) Sin cubanos en el roster de 40. Invitado: Andy Ibáñez (1B).

Toronto (1) Lourdes Gurriel Jr. (IF-OF).