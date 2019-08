Luchador con mano amputada debuta y gana pelea

“No quiero ser recordado como el luchador de una mano, quiero ser recordado como un gran luchador”, eso dijo Nick Newell que debutó en MMA Bellator y lo hizo con una victoria sobre Corey Browning.

“Sabía que algo especial iba a suceder”, dijo Newell a MMA Fighting. “Algo se sintió especial al respecto. Sé que eso suena extraño y no soy un chico espiritual, pero esta semana me desperté al comienzo de la semana y dije que será una semana increíble. Algo especial va a suceder. Y mi equipo lo sintió y yo lo sentí y lo hice todo bien. Pude salir y actuar “.

Newell nació con una sola mano. Su éxito desafía las probabilidades del atletismo de alto nivel. Y también, se suponía que esto nunca sucedería porque Newell se retiró hace cuatro años.

“Como todos, tienes tus momentos de duda. Cuestionas las cosas. Hubo un período de tiempo en el que me lastimé mucho. No llegué a donde estoy siendo natural. Tuve un camino muy difícil, muy largo, para llegar a donde estoy. Tuve que entrenar muy duro. Para mí, se estaba volviendo demasiado. Necesitaba tomar un descanso. En esos dos años, todavía conducía 90 minutos a mis entrenadores cada semana y entrenaba todo el tiempo. Abrí un negocio. Lo estaba haciendo, estaba luchando. Me dije a mí mismo. No quiero luchar por un sueldo”. Quiero pelear porque me encanta. Cuando descubra esto y haga mi dinero correctamente, volveré “.