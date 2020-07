$!María García, una activa labor dedicada en favor de los atletas

SD. Poco importa la hora que le timbre el teléfono. Tanto, que a veces olvida ofrecer el número de la flota y da su personal y si le marcan a las 8:00 p.m. o si es domingo, María García responde, si no, devuelve.

Así de serio se ha tomado su trabajo de enlace entre el Ministerio de Deportes y los atletas, la primera medallista mundial del judo dominicano, retirada en 2016. García ganó bronce en el Mundial juvenil en el 2007 y por igual la primera en superior, en un grand slam en 2011 en Brasil. “Mi función es velar por cada uno de los atletas, si necesitan algún contacto directo o colaboración del ministro, para eso uno está”, dice García a DL.

El puesto de enlace entre atletas-Miderec surge por primera vez en la gestión del actual ministro, Danilo Díaz. García lo desempeña hace alrededor de un año.

Si las cosas marchan como ella espera, García se graduará en diciembre en la carrera de relaciones internacionales en la Universidad del Caribe.

Dedica tiempo más allá del horario de oficina para quienes llama “mis atletas” y en respuesta ellos la reconocen como “La Jefa”.

García ayudó a facilitar que al equipo de karate y algunos de judo, la Universidad Apec les ofreciera becas de inglés y eso “está abierto para todos los atletas de alto rendimiento”.

Contrario a lo que se pueda pensar, que está a medio paso del ministro Díaz, ella ha tenido que hacer su “yuca”. Y lo narra así: “A veces me siento de 10 de la mañana a 5 de la tarde y hasta que el ministro no me recibe yo no me muevo de ahí”, señala la exjudoca que pasó de atleta a facilitadora. Y compara que si ella hubiese tenido la oportunidad que tienen ellos con el apoyo “las cosas hubieran sido diferentes porque muchas veces es la falta de comunicación”.

Aunque no está a medio metro del ministro señala que ella “vendría siendo una mano del ministro a favor de los atletas” y aclara: “No soy nada siendo una mano y que no se ayude a los muchachos”.