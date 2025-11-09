Paul Tagliabue, excomisionado de la NFL, fallece a los 84 años

Paul Taglibue fue comisionado de la NFL. ( AFP )

Paul Tagliabue, excomisionado de la NFL y miembro de la Clase Centenario del Salón de la Fama, falleció este domingo los 84 años de una insuficiencia cardíaca.

"Todos los que formamos parte de la NFL lamentamos profundamente el fallecimiento de Paul Tagliabue, cuyo liderazgo basado en principios y visión encaminaron a la NFL hacia un éxito sin precedentes", afirmó Roger Goodell, comisionado de la NFL.

En 1989, Tagliabue fue elegido como el séptimo comisionado en la historia de la NFL. Sustituyó a Pete Rozzelle.

Nacido en Nueva Jersey, Tagliabue fue impulsor de grandes cambios que ayudaron a convertir a la NFL en la liga deportiva más importante de Estados Unidos.

Promovió la expansión de 28 a 32 equipos, el cambio de seis a ocho divisiones y dio los primeros pasos para el crecimiento de la liga a nivel mundial.

Durante su gestión se instauró la agencia libre y el tope salarial, lo que permitió la igualdad deportiva que fue transcendental para el éxito comercial.

"Él veía cada desafío y oportunidad desde la perspectiva del bien común, un principio que heredó de Pete Rozelle y me transmitió. Siempre estaré agradecido y orgulloso de haber tenido a Paul como amigo y mentor", subrayó el comisionado.

En 1990, Tagliabue y los dueños de los equipos fundaron la Liga Mundial de Fútbol Americano.

Esta liga dio paso a la NFL Europa que tuvo equipos en Alemania, España y el Reino Unido.

Pionero con la internacionalización de la liga

Aunque la NFL Europa desapareció en el 2007, fue uno de los primeros pasos para que hoy la liga tenga una serie internacional de partidos de temporada regular año con año en América, Europa y próximamente en otros continentes.

"Atesoro las innumerables horas que pasamos juntos durante las cuales me ayudó a formarme como ejecutivo, pero también como hombre, esposo y padre. Jane y yo extendemos nuestras más sentidas condolencias a toda la familia Tagliabue, especialmente a Chan, su esposa durante 60 años, y a sus hijos Drew y Emily", concluyó Goodell, quien sucedió a Tagliabue en el 2006.

Los 32 equipos de la NFL, el Salón de La Fama del Fútbol Americano Profesional y las principales cadenas de televisión que transmiten los partidos de la liga también se unieron a las condolencias por el fallecimiento del excomisionado. EFE

