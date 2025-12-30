Eli Manning, Drew Brees y Adam Vinatieri, entre los 15 finalistas a Salón de la Fama 2026

Imagen frontal del Salón de la Fama del Football Americano en Canton, Ohio. ( FUENTE EXTERNA )

Drew Brees, Eli Manning y Adam Vinatieri fueron anunciados este martes entre los 15 finalistas que aspiran a formar parte del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en su clase 2026.

La lista de hasta cinco nuevos integrantes del recinto de los inmortales, en la categoría de Jugadores de la Era Moderna, se dará a conocer el próximo 5 de febrero durante la transmisión de la ceremonia 'NFL Honors', en la previa del Super Bowl LX que se realizará el 8 del mismo mes.

Eli Manning, quien jugó para los New York Giants entre 2004 y 2019, es el único quarterback en la historia que venció en dos Super Bowls a Tom Brady, el máximo ganador de trofeos Lombardi, con siete.

Otro de los grandes favoritos para ser parte de la clase 2026 es Drew Brees, una leyenda de los New Orleans Saints, equipo al que guió al triunfo en el Super Bowl XLIV, en el que fue distinguido como el Jugador Más Valioso.

Brees, quien fue seleccionado 13 veces al Pro Bowl, posee varios récords de la NFL entre los que destacan el de mayor número de temporadas con más de 5.000 yardas por pase, con cinco, y mayor número de juegos consecutivos con un envío de anotación, con 54.

El pateador Adam Vinatieri también aspira a ver su busto de bronce entre los históricos de la NFL gracias a su carrera de 24 años en la que jugó para los New England Patriots, con los que ganó tres Super Bowls, y los Indianapolis Colts, equipo con el que sumó otro anillo de campeón.

Estos completan la lista

Completan la lista de 15 candidatos Larry Fitzgerald, receptor estelar de los Arizona Cardinals de 2004 al 2020 que fue 11 veces Pro Bowl; el tackle Willie Anderson, exestrella de los Cincinnati Bengals que terminó su carrera con los Baltimore Ravens.

Frank Gore, corredor que brilló en su paso por los San Francisco 49ers; Torry Holt, exreceptor de los St. Louis Rams; Luke Kuechly, un agresivo apoyador que jugó para Carolina Panthers; Terrell Suggs, defensivo que brilló en los Ravens.

Reggie Wayne, quien pasó su carrera de 2001 al 2014 como receptor de los Indianapolis Colts; Kevin Williams, ex tackle de Minnesota Vikings; los exjugadores de los Dallas Cowboys Jason Witten y Darren Woodson; y Marshal Yanda, quien jugó para los Ravens.

Además de estos 15 candidatos, hay cinco aspirantes a ingresar al Salón de la Fama en la categoría Senior, entre los que podrán elegirse tres nuevos miembros.

También hay tres exjugadores, Kenny Anderson, Roger Craig y LC Greenwood; un entrenador, Bill Belichick, y un colaborador, Robert Kraft. EFE

