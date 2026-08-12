Inefi agasaja a los medallistas centroamericanos provenientes de los Juegos Escolares 2023 y 2025

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez Mella, junto a varios de los atletas y técnicos destacados en los pasados Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023 y San Francisco 2025, quienes fueron preseleccionados y escogidos para participar en los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( CEDIDA POR INEFI )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) realizó este martes un encuentro para homenajear a los atletas que conquistaron medallas para la República Dominicana en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que fueron parte de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales de 2023 y 2025.

El agasajo estuvo encabezado por el director ejecutivo de la institución, Alberto Rodríguez Mella, cuya gestión fue valorada por los presentes como el motor determinante que dio "la milla extra" para rescatar la competencia escolar, transformándola en la principal cantera de los atletas de alto rendimiento en el país.

El acto contó con el respaldo del movimiento deportivo federado, validando el impacto del trabajo que se viene realizando en el Inefi.

Entre los líderes federativos presentes destacaron el presidente de la Federación Dominicana de Judo, Gilberto García; el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), Rafael Uribe; junto al directivo Junior Páez; José Luis Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de Karate; y el inmortal del deporte dominicano, José –Maíta– Mercedes.

Los dirigentes coincidieron en que el compromiso y la visión de Rodríguez Mella devolvieron la dignidad, la estructura organizativa y la competitividad al deporte en las aulas, articulando una alianza estratégica sin precedentes entre el Inefi y las federaciones para garantizar el seguimiento técnico de los talentos emergentes.

Reconocimientos y líderes presentes

"Cuando asumimos el compromiso de rescatar los Juegos Escolares sabíamos que no bastaba con cumplir una agenda formal; había que dar esa milla extra, tocar puertas, superar barreras y trabajar sin descanso. Hoy, ver a estos jóvenes con medallas centroamericanas al cuello nos confirma que el esfuerzo valió la pena. El deporte escolar no es un gasto, es la inversión más segura en el futuro olímpico de nuestra Patria", expresó Rodríguez Mella.

Durante el encuentro se reconoció a los judocas Diego García y Samantha Josefa, y los baloncestistas Loanna Tolentino, Anny de Jesús, Ronald García y Raúl Peña.

También fueron resaltados los atletas Patricia Siné y el medallista olímpico Luguelín Santos; el boxeador Cristián Javier Pinales, las representantes de balonmano Yeimi Nova y Olkidia Matos; así como la karateca Nayelis Guzmán.