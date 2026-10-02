Mendoza y Torres retienen títulos Categorías Élites Clásico Rolling

Los raquetas nacionales Yoel Mendoza y Rosa Torres no dejaron el mínimo espacio para sorpresas en las categorías máximas de la XXI edición del Clásico Rolling de Tenis de Mesa y revalidaron, por separado, sus títulos.

Mendoza impuso su potencial en la división Élite del tradicional torneo, celebrado en la Gran Arena del Cibao y avalado por la Federación Dominicana de Tenis de Mesa, que preside el ingeniero Gary Hernández.

En esta ocasión superó al no menos estelar Dariel del Rosario, quien lo acompañó en el podio junto a Alexander Pérez, vencedor del prometedor y sensacional raqueta Jacob Sánchez en el partido por el tercer puesto.

También en U21

Mendoza también se proclamó campeón de la categoría U21 tras vencer en la final a Alexander Tejada. Dariel del Rosario quedó tercero.

Repartió rosas

Rosa Torres, con todas las bondades y el respeto que la caracterizan como competidora, volvió a «repartir rosas» en la mesa de competencia de manera sutil y efectiva. También repitió como reina de las mujeres en un certamen que registró un récord de participación global.

Superó a Calemny Ventura y a Arianna Estrella, quienes, pese a su férrea oposición, no pudieron cambiar de lugar en el podio de premiación.