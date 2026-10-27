República Dominicana lista para Mundial de Femundo

Momento de acción de una competencia de dómino internacional ( CEDIDA POR FEMUNDO )

La Federación Mundial de Dominó (Femundo) anunció la celebración del VII Campeonato Mundial de Dominó, del 28 al 31 de octubre, con la participación de atletas de más de 13 países.

El campeonato, que está dedicado a Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, repartirá una bolsa de 60,000 dólares en premios, con competencias en las modalidades individual, por equipos y parejas.

El acto inaugural será el jueves 29 de octubre a partir de la 1:30 pm.

Entre los países que participarán figuran Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, Barbados, Jamaica, España, Chile, México, Argentina y República Dominicana, entre otros.

Las expectivas

El ingeniero Raymond Ysabel, presidente de Femundo, manifestó su entusiasmo por la celebración del campeonato y la llegada de las delegaciones internacionales.

"Tenemos una alta expectativa de participantes, especialmente de delegaciones que vienen de diferentes destinos del mundo, y la esperamos para celebrar nuestro Mundial, como siempre lo hemos hecho, a todo lo alto", expresó.

Ysabel explicó que la dedicatoria a Mejía responde al compromiso que ha demostrado como alcaldesa con el bienestar y la recreación de los munícipes del Distrito Nacional.

En RD por tercera ocasión

Esta será la tercera ocasión que el país acogerá el campeonato, después de las ediciones de 2016 y 2022. En esta última participaron 600 atletas.

Benjamín Morales, secretario de organización de Femundo, aseguró que existen todas las condiciones para garantizar el éxito del evento, tomando en cuenta el entusiasmo que han mostrado los jugadores internacionales por viajar al país y la amplia participación de dominocistas locales que participarán, una muestra del crecimiento que ha experimentado el campeonato.

Esperan más de 250 locales

El ingeniero Robinson Parra, presidente de la Federación Dominicana de Dominó (Fededodo), manifestó su satisfacción por recibir nuevamente el certamen y destacó que se espera la participación de más de 250 atletas dominicanos.

"Nos sentimos sencillamente complacidos y orgullosos de que nos hayan tomado en cuenta para que seamos sede de este majestuoso evento", expresó Parra.

El campeonato contará con la dirección técnica de Juan José Ortiz, responsable de los aspectos competitivos del certamen.