La Continental Fight League (CFL) presentó la cartelera oficial del CFL Santo Domingo Premiere 2026, que se celebrará el sábado 19 de diciembre, a partir de las 7:00 de la noche, en la Arena Banreservas. La velada reunirá en una misma noche a representantes del boxeo dominicano profesional, olímpico y amateur de alto rendimiento.

La cartelera estelar contará con Rohan "el Rayo" Polanco, Edwin "la Granada" De Los Santos, Elvis "Dominican Kid" Rodríguez y el medallista olímpico Cristian Pinales, junto a otros boxeadores dominicanos e internacionales. La noche se presenta bajo el lema "Yo soy marca RD" y combinará boxeo y artes marciales mixtas en un mismo evento.

Títulos de la AMB en juego

La organización también confirmó combates por títulos regionales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El invicto dominicano Miguel Arias disputará el título WBA Gold International en las 160 libras, la división de peso mediano, mientras que Polanco irá por el título Continental Latinoamericano de la AMB en el peso wélter, de 147 libras.

Ambos peleadores, que llegan sin derrotas en su carrera profesional, tendrán la oportunidad de coronarse frente a su público.

Polanco, de 28 años, es uno de los nombres con mayor proyección del boxeo dominicano. Antes de pasar al profesionalismo en 2020, representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio, y desde entonces se ha consolidado como un aspirante en la división de las 147 libras. Su promotor, el estadounidense Bob Arum, de Top Rank, ha llegado a afirmar que el dominicano podría convertirse en una superestrella del boxeo en uno o dos años.

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El medallista de París 2024

Otra de las figuras de la noche será Cristian Pinales, nativo de La Romana, quien ganó la medalla de bronce en la categoría de 80 kilogramos de los Juegos Olímpicos de París 2024. En el camino al podio venció al chino Tanglatihan Tuohetaerbieke, primer sembrado de su categoría. Esa presea fue una de las tres que obtuvo la delegación dominicana en esa cita.

Pinales también conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, antes de dar el salto al boxeo profesional. Para iniciar esa etapa, firmó un contrato de cuatro años con la promotora estadounidense King Promotions, y desde entonces ha expresado su deseo de pelear ante su gente en el país.

Por su parte, Edwin De Los Santos enfrentará a Luis González Quiroz en un combate pactado a 10 asaltos en el peso superligero.

Una nueva generación

Durante la rueda de prensa, la CFL reconoció a una nueva generación del boxeo dominicano, con la presencia de medallistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y de atletas clasificados a los Juegos Panamericanos. Con ello, la liga reafirmó su propósito de crear una plataforma que acompañe al talento dominicano desde el ciclo olímpico hasta el boxeo profesional.

El boxeo ocupa un lugar especial en la historia deportiva del país: fue la disciplina que dio a la República Dominicana su primera medalla olímpica, el bronce de Pedro Julio Nolasco en Los Ángeles 1984. Cuatro décadas después, en París 2024, volvió a ser el primer deporte en poner al país en el medallero, gracias a Pinales y a Yunior Alcántara.

Una liga con visión internacional

La Continental Fight League nace en República Dominicana con el objetivo de desarrollar una plataforma recurrente de deportes de combate. Su propuesta combina competencia de alto nivel, desarrollo de atletas, producción de contenido y proyección internacional.

Con su debut, la CFL busca sumar al turismo deportivo del país e impulsar el crecimiento de distintas disciplinas y de sus deportistas.

La velada será transmitida a nivel nacional por CDN Deportes y, de acuerdo con el sitio oficial de la liga, también por la plataforma PX Sports.