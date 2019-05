$!Alonso, decepcionado tras primeras prácticas en 500 Millas de Indianápolis

Cuando su equipo cambió la configuración de su auto, Alonso no pudo usar toda la potencia del motor.

En esta jornada inicial con 39 autos, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 completó su mejor vuelta en 40 segundos 1496/10000, lejos del australiano Will Power, ganador de la carrera en 2018, y quien terminó el día con el mejor tiempo (39.1738).

Luego pasó la tarde en boxes debido a un problema electrónico en su auto, preparado por McLaren utilizando un motor Chevrolet y trabajando con el equipo Carlin Racing.

Alonso salió del circuito sin hablar con la prensa. Según el canal de televisión NBC, no ocultó su frustración y preocupación porque los clasificatorios se llevarán a cabo el sábado y el domingo venideros.

“No montar en la tarde realmente nos penaliza, tenemos que conducir cuando hace buen tiempo, como fue el caso este martes”, le dijo a NBC Gil de Ferran, director del equipo McLaren.

“Hay un problema eléctrico, no mecánico, que no podemos resolver, es un comienzo difícil, no podemos ocultarlo, pero veremos qué podemos hacer”, añadió.

Alonso, de 37 años, competirá en las 500 Millas de Indianápolis por segunda vez en su carrera.

En su primera participación en 2017, se unió al equipo de Andretti, uno de los referentes del campeonato de IndyCar, y desempeñó los papeles principales durante la carrera, antes de verse obligado a retirarse por un fallo de motor a 20 vueltas del final.

Alonso buscará convertirse en el segundo piloto después del británico Graham Hill en ganar la Triple Corona del automovilismo después de su éxito en el Gran Premio de Mónaco en la F1 y las 24 Horas de Le Mans en resistencia.