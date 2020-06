$!Cambió el volante por ser modelo porno y gana hasta 11,000 euros al día

“Es lo mejor que he hecho en mi vida”, confesaba al ‘Daily Telegraph’, en relación al cambio de carrera profesional tan radical que ha tomado. Su perfil de ‘OnlyFans’ está siendo uno de los más buscados desde que diera la entrevista, no sólo por su aspecto evidentemente llamativo, sino por la historia que tiene detrás.

Así que descubrió que sus voluptuosas formas llamaban la atención de la industria del cine para adultos, hasta el punto de que cinco años después de su debut como piloto ya no quiere volver a ponerse el mono y el casco salvo por exigencias del guión, si lo hubiera, para grabar alguna escena.

Y es que apenas dos años después de pasarse al mundo del porno, Gracie ha logrado un éxito fulgurante. Acumula más de 200.000 seguidores en Instagram y se embolsa más de 11.000 euros diarios gracias a una página web de suscripción en la que comparte contenido erótico.

La ex piloto empezó publicando algunas instantáneas desnuda y en menos de una semana ya había ingresado más de 1.700 euros, razón por la cual decidió añadir contenido audiovisual. Posteriormente hizo su web de suscripción, algo que le permite tener ingresos fijos.

“Estoy bien con lo que quieran llamarme. Estoy ganando un buen dinero y me siento cómodo con el lugar donde estoy”, apuntó la expiloto

La joven, de 25 años, asegura que cuenta con el apoyo de su familia: “Lo creáis o no, mi padre lo sabe y me apoya. Creo que se podría decir que mi padre está realmente orgulloso por la situación financiera en la que estoy y por lo que he conseguido con este sitio”, finalizó.