$!Charles Leclerc “lamenta” su enfado durante el GP de Singapur

“No debí haberme enfadado tanto” por la radio después de haber sido superado por su compañero Sebastian Vettel, ganador por delante de él en el Gran Premio de F1 de Singapur el domingo, “lamentó” el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) este jueves.

“Tengo unas ganas enormes de ganar, y con la adrenalina, durante la carrera, dije cosas que no habría debido decir”, admitió la víspera de los primeros ensayos libres del GP de Rusia en Sochi. “En todo caso, no debería haberme enfadado tanto, eso no servía absolutamente para nada en ese momento”, añadió.

“Creo que eso muestra sobre todo las enormes ganas que tengo de ganar, pero ello quizá dio una imagen diferente en la televisión y lo lamento”, prosiguió el piloto, que cumplirá 22 años el próximo mes.

“Demuestra una vez más que tengo mucho que aprender, sobre todo en una situación así”, afirmó Leclerc. “No había ninguna razón para que estuviese así de enfadado en la radio. Sin duda fue frustrante en el momento pero el equipo hizo lo que tenía que hacer. Era el único modo de hacer doblete”.

“Las ganas de ganar no las puedo controlar, y eso no cambiará. Me levanto pensando en la victoria y me acuesto pensando en la victoria”, señaló no obstante el piloto monegasco.

Tanto Vettel como el ‘team principal’ de la Scuderia Mattia Binotto “comprendieron” su reacción, aseguró. “No influirá en nuestras relaciones en el futuro”, incidió.

Leclerc, que salió desde la pole en Singapur, vio cómo el alemán le superó a la salida de boxes tras haber cambiado neumáticos antes que él, para acabar llevándose la victoria.

El alemán fue el primero de los líderes en cambiar los neumáticos, y cuando lo hizo Leclerc una vuelta después, el piloto de 21 años salió por detrás de Vettel en un circuito en el que los adelantamientos son escasos.

“No lo entiendo (esa estrategia). Habrá que hablarlo después de la carrera. Creo que es injusto”, lanzó el monegasco a la radio durante el GP.