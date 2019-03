$!Charles Leclerc ve normal que Ferrari beneficie a Sebastian Vettel

El piloto monegasco de Fórmula 1 Charles Leclerc, que con 21 años inicia su primera temporada en Ferrari, afirmó este jueves que ve normal que su compañero de equipo, el alemán Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo, sea beneficiado por la ‘Scuderia’ por su experiencia.

El responsable del equipo Ferrari, Mattia Binotto, afirmó recientemente que Vettel sería beneficiado respecto a Leclerc en el seno de la Scuderia.

“Estaba al corriente y además de eso, es lógico, no ha dicho nada exagerado. No tengo mucha experiencia en Ferrari y me parece normal a mí también, como en todos los equipos, que haya siempre un piloto que sea privilegiado en una situación 50-50 y eso es lo que ha dicho”, explicó Leclerc.

“Pero también ha dicho que esto podría cambiar si soy más rápido que Seb (Vettel), así que voy a darlo todo para serlo”, apuntó.

El joven piloto, que solo ha disputado una temporada en la Fórmula 1 -el año pasado en Sauber- indicó que hablaba mucho con Vettel durante los ensayos de pretemporada que se llevan a cabo en estos momentos en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona.

“Tenemos una buena relación sobre el trabajo, sobre el coche, hablamos mucho, intercambiamos mucha información, lo que para mi es muy importante en un equipo”.