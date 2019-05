$!Gran Premio de Italia apuesta a una carrera cerrada con las Ducati al acecho

“Dovi”, segundo en el Gran Premio de Francia en Le Mans, ocupa la misma posición en el campeonato a ocho puntos de Márquez, pero no ha ganado desde la carrera inaugural en Catar en marzo.

Las Ducati están en forma como lo demuestra que ocuparan los puestos segundo, tercero y cuarto, detrás del quintuple campeón del mundo español hace dos semanas en Le Mans.

“Tener tres Ducati en las cuatro primeras plazas fue muy positivo, incluso si queríamos algo más”, afirma Dovizioso. Este año busca la corona mundial, tras haber sido segundo, detrás de Márquez, en 2017 y 2018.

“Tras Le Mans, espero ante todo buen tiempo en Mugello. Me gusta el circuito, incluso si no siempre he obtenido los mejores resultados”, recuerda por su parte el campeón español, que solo ha ganado en MotoGP una sola vez en el circuito toscano, en 2014.

Sus deseos de buen tiempo han sido escuchados y tras las malas condiciones de Le Mans, el sol debería estar presente este fin de semana en Mugello.

Su compañero de escudería, Jorge Lorenzo, vencedor en Mugello en seis ocasiones desde 2011, incluido el año pasado pilotando una Ducati, querrá borrar su mal inicio de temporada, que le coloca en el decimocuarto lugar en el Mundial, con una undécima plaza en Le Mans como mejor resultado.

“Hemos progresado en Le Mans y estuve mucho más cerca de los primeros”, recuerda el piloto balear.