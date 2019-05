$!Hamilton y Bottas: Las cartas de triunfo de Mercedes que se exhibe imbatible en Mónaco

Cinco carreras, cinco dobletes. La pareja de Mercedes formada por Lewis Hamilton y Valtteri Bottas domina con gran autoridad el Mundial de Fórmula 1. ¿Extenderán su paseo triunfal en el prestigioso Gran Premio de Mónaco? El fin de semana estará marcado por la leyenda Niki Lauda, fallecido el lunes.

“No estaría en este equipo si no fuera por él. Mi amigo, me cuesta pensar que te has ido. Nuestras conversaciones, nuestras risas, abrazos tras ganar las carreras, lo voy a echar de menos”, señaló Hamilton sobre el tres veces campeón del mundo austriaco, que se fue a los 70 años.