Lorenzo en la ‘pole’ por delante de Dovizioso y Márquez, Yamaha en crisis

El triple campeón del mundo de la disciplina logró así su tercera ‘pole’ consecutiva. “Tenía un poco desgastado mi neumático trasero y no sabía si podía mejorar (el crono) en el último intento, pero he logrado por unas milésimas hacerlo mejor que Andrea, que ha dado una gran vuelta”, se felicitó Lorenzo.

El mallorquín, no obstante, no ha sacado partido de sus dos ‘poles’ anteriores: abandonó hace quince días en San Marino y, antes, en Silverstone, no le sirvió de nada puesto que la carrera se anuló como consecuencia de la lluvia.

Lorenzo debe buscar la victoria en Motorland si quiere seguir luchando por el título con Márquez, que será su compañero en Honda el próximo año.

La ventaja en la clasificación del Mundial es abultada en favor del catalán: 221 puntos por 130.