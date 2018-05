Miami da “luz verde para tener un gran premio de F1”

Aunque aún falta la firma de un contrato, el alcalde de Miami Francis Suárez calificó de “gran paso” la votación del jueves en procura de hacer realidad la carrera.

El Gran Premio de Miami ha sido propuesto como un circuito callejero y la F1 empezó a sondear ubicaciones desde 2017.

La ciudad dio a conocer la semana pasada una propuesta del circuito, que podría llevar a los monoplazas por el centro de la ciudad, por el puerto y por dos rectas que pasarían por puentes sobre el mar.

Lewis Hamilton, el campeón vigente de la F1, dijo que le emociona la posibilidad de correr en Miami. Pero el piloto británico consideró que la propuesta del circuito podría ser aburrida.

“Miami es una ciudad lindísima y me emocionó mucho escuchar que podríamos correr ahí, pero cuando vi el plano del circuito no me agradó. Podría ser más divertido”, comentó Hamilton en Barcelona antes de que se lleve a cabo el Gran Premio de España el domingo entrante.

En sus intentos de hacer perdurar a la F1 en Estados Unidos, Nueva Jersey y Los Ángeles fueron las otras opciones antes de que Liberty Media se decidiera por Miami.

Mario Andretti, el último estadounidense que obtuvo el campeonato mundial de pilotos de la F1 (en 1978), consideró que Miami es una “sede muy atractiva”.

“Hay mucho margen de crecimiento con la F1 en Estados Unidos. ¿Por qué no tener una segunda carrera?”, preguntó Andretti. “Sería un buen golpe (por parte de Liberty), porque se ha hablado de Miami durante mucho tiempo y luego no se llega a nada”.