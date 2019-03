Pandelo: “Hamilton es segundo solo de Fangio entre los mejores de la F1”

Llega a DL con su bata médica tras una intensa jornada en Ginecología y Obstetricia, puntual, en un día que ya a las 7:40 am lo tenía en una cabina radial en su habitual comentario de la Fórmula 1 en el Matutino de La 91. Creyente en Dios, aguilucho que dejó la Ciudad Corazón hace 43 años para estudiar medicina en Intec, a quien ni su media vida entre la capital y cinco años en Madrid le han erosionado el acento cibaeño.

Ricardo Pérez Pandelo, reputado cardiólogo cateterista de 62 años, es referencia obligatoria en el país para hablar de la máxima categoría automovilista, una serie que ha seguido por 51 años desde que fue flechado en 1968. Al salir del Colegio De la Salle asistía al taller de Fausto Abreu (hermano del ex piloto Adriano), donde le traducía las revistas que llegaban en inglés sobre las 200 millas de Daytona.

Desde entonces, no ha habido tandas kilómetricas de estudios ni compromiso alguno que le haya apagado la pasión.

“Había muchas expectativas con Ferrari por las grandes tandas en las dos semanas de prueba, Mercedes tenía problema con el manejo de neumáticos para no desbalancear, pero las prácticas de Australia despejaron dudas”, comienza Pandelo el repaso a lo que se prevé para la temporada que arranca la madrugada de este domingo en Australia.

Seguidor de Fernando Alonso, crítico de Michael Schumacher a quien pide respeto por su estado de salud, Pérez Pandelo a menudo desata las avispas de los seguidores del káiser alemán en sus intervenciones de lunes y viernes en La Voz del Fanático (92.5 FM) y en las redes sociales.

A su juicio, el alemán Sebastian Vettel y el holandés Max Verstappen son los pilotos que pueden dar caza a Lewis Hamilton, pero ambos la tienen complicada ante el inglés, uno al que se rinde por el coraje y personalidad para romper con el establisment en un deporte hasta su ingreso en 2007 reservado para blancos y ricos.

“¿Le hará Charles Leclerc la sombra a Vettel, que tiene un cerebro desequilibrado?”, se pregunta. “Vettel tiene un compromiso enorme y humanamente no quisiera yo estar en su pellejo porque ningún ser humano vivo puede ignorar lo que se dice, lo que se escribe y lo que se comenta y él sabe bien que humanamente ha errado para que Ferrari no se alzara con mínimamente el año pasado”.

Padre de tres y abuelo de tres, Pérez Pandelo agradece al “Todopoderoso” la que define como memoria prodigiosa, una que le permite responder con la precisión y velocidad de Google las preguntas estadísticas.

“Verstappen es una amenaza él como piloto, el problema es que no hay magia. Usted puede ser el mejor piloto del mundo sino tiene el mecanismo adecuado el paquete completo no puede hacer nada. La interrogante es que son 21 grandes premios. Ese chasis es el mejor y con piloto como Verstappen es el que tiene históricamente que desbancar en su momento a Lewis Hamilton, pero Hamilton no es un anciano”, responde el padre de tres hijos y abuelo de tres.