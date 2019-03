$!Notre Dame School se corona campeón de la Copa Intercolegial Claro de Futsal Femenino

El equipo de Notre Dame School derrotó 8-3 al Carol Morgan School en la final de la Copa Intercolegial Claro de Futsal Femenino 2019. La Jugadora Más Valiosa del torneo fue Silvia Ivanelli Peña de Notre Dame, que en el partido anotó cuatro de los ocho goles de su equipo.

“Yo me siento súper bien porque esta es mi última copa y me la llevo a casa. Gracias a Dios todo se dio y lo que quisimos desde el principio se cumplió”, dijo Peña. Añadió que si no fuera por su entrenador José Manuel Botana no habrían llegado a la meta pues se entrenaban todos los días, y agradeció el apoyo de su colegio.

Botana expresó que el cuarto título del centro y el primero bajo su cargo “es una experiencia única, el colegio invierte mucho en tener siempre el mejor de los equipos”. El venezolano recordó que el año pasado no ganaron el caertamen, pero en esta ocasión las jugadoras tenían el objetivo claro. “Lo lograron de principio a fin”.

A primera hora el Centro Educativo Anija venció al Ashton School por el tercer lugar del torneo. Otros galardones otorgados en la premiación final de la justa deportiva fueron: Máxima goleadora, Yoneldy Peña (Anija); Mejor portera, Giulia Marranzzini (Ashton) y Fair play - International School.