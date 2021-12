Clásico Año Nuevo y tres millones en el poolpote en el V Centenario

El clásico Año Nuevo será el primero de los eventos especiales que tendrá el Hipódromo V Centenario en el año 2022, para el mismo se presentarán ocho de los mejores nativos de en distancia de 2,000 metros y con una bolsa que supera los 250 mil pesos y se correrá el sábado 1.

Será la quinta carrera de la programación, en el mismo Golden Trébol (3) es el primero de los expertos, seguido de Villa Riva Express (4) y Divine Presence (7), el triplecoronado del 2020, Huracán P (5) queda como cuarto candidato y es montado por Jimmy Jiménez, el jinete que más clásico ganó en el 2021.

Al atractivo se le suma los RD$3,058,953 acumulados en el poolpote y un pool de cinco (PK5) que supera los RD$282,000, con una jugada que iniciará en la segunda competencia. La primera es a 1.200 metros con siete participantes, teniendo a Tartaleta (4) y No Stent (6) como los primeros, Lillie’s Heat (2) puede ser la sorpresa.



En la segunda Discreet Humor (2), Celuk (6) y Wild World Rocket (7) lucen los principales de la carrera, en evento que participan siete ejemplares y es la que inicia el PK5. La misma es llamativa para jugadas exóticas de trifecta, cuatrifecta y pentafecta los cuales prometen buenos dividendos.

La tercera será a 1.400 metros con cinco ejemplares de mucho chance, donde RD For Wells (1) es el principal, Ensanche Luperón (2) reaparece con buena oportunidad y condor Flying (3) tiene mucho chance. En la cuarta sobresalen Fellow Feeling (1) y Bombardero (3), con Bad To The Core (5) que no corre desde junio.

Cerrando la cartelera se enfrentan seis con Gorky City (3) y Don Emiliano S (1) son los principales, en una carrera de nivel. Las autoridades hípicas invitan a la celebración de este cartel que iniciará a las 3:00 de la tarde, tomando en cuenta todas las medidas de precaución para evitar la propagación del Covid-19.

Selección recomendada:

2-4-6-7

2-6-7

1

1

3-4

3