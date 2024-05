SD. Beatriz Pirón, Dahiana Ortiz y Yudelina Mejía enfocan sus esfuerzos para los Juegos Olímpicos de París 2024, la cita universal que se disputará del 16 de julio al 11 de agosto.

Pirón, la más veterana del grupo asistirá a sus cuartas Olimpíadas desde de que se presentó en Londres 2012.

La pesista de los 48 kilogramos resalta que su inclinación por este deporte nació por inspiración de su tía Guillermina Candelario, una de las más reconocidas en la historia de la halterofilia dominicana.

Pirón, Ortiz y Mejía resaltan cada una los esfuerzos y sacrificios para llegar al punto en que se encuentran a escasos meses de subir a la plataforma en París.

Las tres serán protagonistas la noche de este miércoles (9:00 p.m.) en el programa Quisqueyanos Valientes, una producción de SIN, que podrá ser vista por el Canal 9, Color Visión.

"Vi el levantamiento de pesas por primera vez en el 2006 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en Cartagena, donde tuve la oportunidad de ver a mi tía", señala Pirón, quien tuvo que sobreponerse a su inclinación al parecer de su madre.

"Cuando mi tía regresó de ese campeonato, yo le dije a ella que yo quería ser igual que ella" y los logros están ahí.

Ella fue novena en las Olimpíadas de 2012 (167 kg, total); fue cuarta (187 kg) en Río 2016, solo a un kilogramo del tercer lugar, que ocupó la japonesa Hiromi Miyake (188) y en el Tokio 2020 (176 kg), finalizó octava.

Ahora, en el South Paris Arena 6, escenario de su competencia, el siete de agosto (si no hay variación), ella subirá a esa plataforma en los 49 kilogramos. "Ha sido bastante fuerte llegar a ser Beatriz Pirón", señaló la atleta, que exhibe medallas centrocaribeñas, panamericanas y juvenil.

Ortiz, grata sorpresa

En los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 ofreció una agradable sorpresa en esta versión al llevarse la medalla de oro de los 49 kilogramos.

Comparte la división con Pirón, su compatriota y compueblana y se inició en este deporte a los 14 años, la edad aproximada en la que comenzó su compañera. Aunque también compitió en lucha olímpica y fútbol.

Al igual que Pirón, en lo personal y en el deporte ha vivido algunas carencias. Pero siempre valientes. "Si Dios me ha traído hasta el final, ha sido por algo y yo tengo que hacerlo yo me siento muy emocionada porque simplemente de estar punteando a unos Juegos Olímpicos eso es algo grande y me demuestra que sí puedo".

Mejía

Yudelina es la representante de la división de los 81 kilogramos. Medallista de plata en los Juegos de Santiago 2023, ve con satisfacción el nivel que ella y su deporte han alcanzado en el mundo.

"Estamos dentro de los 10 mejores a nivel mundial", señala la pesista.

"Eso es un logro que ha sido muy bueno para mí, porque llegué a la pesa y no llegué con fines de querer llegar a los Juegos Olímpicos", expresa la atleta.

Ella ve parte de sus sueños hecho realidad, luego de elegir el deporte, no necesariamente como una manera de encontrar riqueza, más bien lo hizo "como una manera de yo elegir mi camino, de salir adelante, de ser alguien en la vida". b