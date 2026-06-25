Grupo Puntacana participa en llegada de la antorcha de los Juegos Santo Domingo 2026 a La Altagracia

Iván Güílamo, director regional de Deporte; Paola Rainieri, Chief Marketing Officer (CMO) de Grupo Puntacana y la diputada Carmen De La Rosa durante el recimiento de la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

La provincia La Altagracia recibió este jueves uno de los símbolos del deporte regional con la llegada oficial de la Antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en una jornada que marcó el recorrido nacional previo a la celebración del centenario de este importante evento deportivo internacional.

La actividad, realizada este jueves 25 de junio en el Parque de La Virgen, reunió a autoridades, atletas, representantes institucionales y miembros de la comunidad para recibir uno de los emblemas más representativos del deporte regional, símbolo de unidad, excelencia, esfuerzo e integración entre los pueblos del Caribe y Centroamérica.

Como reconocimiento a su trayectoria y aportes al desarrollo deportivo en la provincia La Altagracia y la región este, Grupo Puntacana fue seleccionado para formar parte del relevo protocolar de la antorcha, destaca una información de prensa.

Durante el acto, Paola Rainieri, Chief Marketing Officer (CMO) de Grupo Puntacana, recibió la antorcha de manos de los atletas de taekwondo Edinson Sánchez y Johan Familia, y posteriormente la entregó al doctor Virgilio Cedano, destacado médico ginecólogo-obstetra y fundador de la Clínica Doctor Virgilio Cedano en Higüey.

"El deporte es un propulsor de desarrollo para la juventud. En Grupo Puntacana creemos firmemente en continuar apoyando iniciativas que impulsen el crecimiento de los jóvenes a través del deporte en la región este. Queremos formar una comunidad deportiva local fuerte, con jóvenes dominicanos que encuentren aquí oportunidades reales de desarrollo y proyección", afirmó Rainieri durante la entrega.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/9dff68aa-82b8-4892-b1da-16436cc8833b-d9b15744.jpg Paola Rainieri,Chief Marketing Officer (CMO) de Grupo Puntacana, pasa la antorcha de los juegos. (FUENTE EXTERNA)

El acto concluyó en la explanada de la Basílica Nuestra Señora de La Altagracia, integrando a La Altagracia a una de las celebraciones deportivas más importantes de Centroamérica y el Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/whatsapp-image-2026-06-25-at-85951-pm-8a087929.jpeg Llegada de la antorcha a la Basílica Nuestra Señora de La Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

Apoyo al talento deportivo local

A través de su fundación, Grupo Puntacana acompaña al boxeador dominicano Junior Alcántara, medallista olímpico y una de las figuras más prometedoras del boxeo dominicano, en su preparación hacia el próximo ciclo olímpico, reflejando el compromiso para impulsar al talento local de alto rendimiento.

Este respaldo forma parte de una visión más amplia del grupo que incluye su colaboración con Creando Sueños Olímpicos (CRESO), iniciativa que acompaña el desarrollo de atletas de alto rendimiento y contribuye al fortalecimiento del olimpismo nacional, reafirmando el deporte como una plataforma para visibilizar el talento dominicano y abrir nuevas oportunidades para el país a nivel internacional.

Llegada de la antorcha a La Altagracia La llegada de la antorcha simboliza el compromiso con las futuras generaciones, el poder del deporte como herramienta de unión y el orgullo colectivo de una región que, a lo largo de un siglo, ha encontrado en estos juegos un espacio de encuentro, superación y celebración. "La edición Santo Domingo 2026 reviste un carácter especialmente histórico al coincidir con la conmemoración de los 100 años de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un evento que desde 1926 ha promovido el desarrollo deportivo, la integración regional y la construcción de un legado compartido entre las naciones participantes", destaca la información. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 serán celebrados del 24 de julio al 8 de agosto.