Marileidy Paulino queda quinta y fuera de las finalistas a Atleta del Año de World Athletics

Fotografía de archivo de la velocista dominicana Marileidy Paulino durante su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrados en República Dominicana en agosto del 2026. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

La velocista dominicana Marileidy Paulino terminó en el quinto lugar de la votación al premio de Atleta Mundial del Año 2026, por lo que quedó fuera de las tres finalistas anunciadas este miércoles por World Athletics.

Las estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden y Masai Russell, junto con la suiza Audrey Werro, avanzaron a la etapa final del reconocimiento. La ganadora será anunciada durante la gala de los World Athletics Awards, prevista para el 29 de noviembre en Mónaco.

Paulino figuraba entre las 10 candidatas seleccionadas por un panel internacional de expertos en atletismo. La elección de las finalistas se realizó mediante una votación en la que participaron aficionados, atletas, representantes de los medios de comunicación y miembros de la familia de World Athletics.

La dominicana terminó detrás de la etíope Tigst Assefa, quien ocupó la cuarta posición. Después de Paulino quedaron Agnes Ngetich, de Kenia; Chase Jackson, de Estados Unidos; Yan Ziyi, de China; María Pérez, de España; y Camryn Rogers, de Canadá.

Los resultados que respaldaron su nominación

Al anunciar las candidaturas en octubre, World Athletics destacó que Paulino ganó los 400 metros del Ultimate Championship y recuperó el título de la Liga Diamante.

El organismo también resaltó su marca de 48.48 segundos, la mejor del año y récord de la Liga Diamante, además de una temporada invicta en la que corrió por debajo de los 49 segundos en ocho carreras.

Las tres finalistas

Jefferson-Wooden consiguió el doblete de velocidad en el Ultimate Championship y registró las mejores marcas mundiales de la temporada en los 100 metros, con 10.62 segundos, y en los 200 metros, con 21.47. Este último tiempo la situó tercera en la lista histórica de la prueba.

Russell estableció un récord mundial de 12.09 segundos en los 100 metros con vallas y logró nueve de las 10 marcas más rápidas de la temporada. También ganó los títulos del Ultimate Championship y de la Liga Diamante, como parte de una campaña invicta.

Werro conquistó los títulos del Ultimate Championship, la Liga Diamante y el Campeonato Europeo en los 800 metros. Mejoró tres veces el récord de la Liga Diamante hasta alcanzar 1:53.70, la mejor marca mundial del año y la tercera más rápida de la historia.

Durante la ceremonia en Mónaco también se entregarán los reconocimientos a las estrellas emergentes, al entrenador del año y el Premio del Presidente, además del nuevo galardón al Momento del Año.