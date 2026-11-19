A Zacarías Bonnat le tomó casi una década levantando miles de kilos de pesa para tocar el cielo de un atleta olímpico. Sin embargo, solo duró 16 meses en el paraíso, desde donde fue noqueado hasta el infierno, uno en el que ha pasado casi cuatro años y perdido todo un ciclo.

Pero ha llegado la hora de salir del calabozo, cerca de cumplir los 31 años. Tras purgar una sanción de 48 meses por fallar a una prueba de dopaje a finales de 2022, el monteplantese ya es libre de competir. Ese castigo le costó no ir a campeonatos del mundo, los Juegos Olímpicos de París 2024 y las ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023 y 2026, además de los Panamericanos de 2023.

La Federación Internacional de Levantamiento de Pesas (WIF por sus siglas en inglés) abrió el proceso de 10 clasificatorios a Los Ángeles 2028 el mes pasado con el Mundial en Ningbo, China, y el próximo mes será el segundo, en Qatar.

En la lista que llevará la República Dominicana al evento en Doha destaca el nombre de Bonnat entre los cinco halteros. El medallista de plata en los 81 kilos de Tokio 2020 se inscribió en los 85 kg del certamen a tener lugar del 7-16 de diciembre, una categoría en la que competirán 46 pesistas.

Junto a él, la Fedompesas también llevará a los medallistas regionales y continentales Luis Albergo García (65 kg), Dahiana Ortiz (53), Fransheska Matías (69), Yudelina Mejía (86) y Crismery Santana (+86), quien perseguirá su tercer boleto olímpico.

Agotó el proceso

En febrero de 2024, Bonnat perdió su caso de apelación ante la Agencia Internacional de Pruebas. El pesista no pudo someter la documentación que demostrara la sustancia prohibida que ingirió estaba adulterada.

En una prueba fuera de competencia, que se le aplicó el 13 de noviembre de 2022, al monteplatense se le encontró SARM RAD 140 (un modulador de andrógenos que ayuda a crecer la masa muscular), que entró a la lista de sustancias prohibidas de la WADA en enero de ese año.

El atleta pidió la revisión de la prueba B, en el laboratorio acreditado de Montreal, Canadá, que ratificó el positivo el 18 de enero de 2023.

Ahora Bonnat tratará de emular a atletas dominicanos que fueron suspendidos y reinvindicaron sus carreras con medallas. Es el caso de la saltadora alta Juana Arrendel (oro en los Panam de 2003 tras ser descalificada cuatro años antes) y más reciente Ana José Timá, que regresó con bronce a los JCC de 2026.