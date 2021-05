Vicepresidente del COD pide aclaren presupuesto

También para Juegos de Tokio

Chanlatte advirtió que no está diciendo que ese dinero haya sido desviado o estafado, sino que se explique por qué falta en el presupuesto. “Pido una explicación y más que una explicación que pongan los 32 millones”, dijo. Hasta el martes pasada las 6 de la tarde, no había recibido respuesta. “Pero hay algo peor, yo encontré que la partida de (los Juegos Olímpicos de) Tokio todavía faltan 16 millones que no se han dado para la preparación”. Insiste en que el COD debe de dar una explicación de “por qué no aplica todo lo que está en el presupuesto, si en ambos casos (Tokio y Panam) el ministerio le aprobó los presupuestos al 100 por ciento: 78 millones para Tokio, 135 para los Panamericanos”. Es decir “Miderec no hizo reducción ¿Por qué el COD la hizo? ¿Quién la hizo?” Además la Dirección Técnica tiene que decir quién es que le dice usted nada más cuenta con eso y yo reclamo eso”.