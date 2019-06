$!Caso de reintegración de dos voleibolistas a la selección se retrasa

El proceso de reintegración de los voleibolistas Wilfredo Hernández y Pedro Luis García a la selección nacional masculina absoluta dio un retroceso.

El presidente de la Federación Dominicana de Voleibol, Alexis García informó que se llegó a “una etapa de conversación” con el fin de reintegrarlos. Los jugadores fueron separados del equipo “no suspendidos” después de (los Juegos Centroamericanos y del Caribe) Barranquilla” (2018).

García informó: “Después de eso llegamos a una etapa de conversación” y de paso “le había ordenado (al director técnico de la Federación), Nelson (Ramírez) que los reintegrara”.

Y ahí entonces surge la dificultad. “En ese intervalo de negociación aparecen jugando fuera del país sin el aval de la Federación”.

García explicó que de no actuar estaban en riesgo de recibir “una sanción de 20 mil dólares por la FIVB (Federación Internacional de Voleibol)”.

No precisó el lugar en que ambos jugadores salieron a reforzar, pero la FIVB notificó a esa federación, pero ambos “siguieron jugando, y llegaron al país como si nada. No nos pusieron la multa de los 20 mil dólares porque ya habíamos avisado”.

De momento “siguen apartados. Pero no descarto que lleguemos a un acuerdo con ellos. Ya van tres errores que cometen. No podemos apadrinar errores consecutivos. En cualquier momento me reúno con cualquiera de ellos”.

Señaló que se reunió con el técnico venezolano que dirige la selección, Alexander Gutiérrrez. El técnico le respondió que ahora viene un Norceca en Winipeg y el clasificatorio a la Copa del Mundo, en Estados Unidos y agregó: “Esa respuesta -de aceptarlos- te la voy a dar luego, me siento cómodo con el grupo que estoy trabajando ahora”.