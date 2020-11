$!El COI rechaza denuncia contra Marisol Casado porque

El Comité Ejecutivo del COI ha rechazado , siguiendo una recomendación de su Comisión Ética, una denuncia presentada por los cinco miembros del tribunal de apelación de la federación internacional de triatlón (ITU) contra la presidenta de este organismo, la española Marisol Casado , "ya que no se ha demostrado ninguna violación de los principios éticos de la COI".

En segundo lugar, la denuncia se refería a una violación de la limpieza de las próximas elecciones a miembros del Tribunal, al no informar a los actuales miembros sobre la elección y sus condiciones.

La Comisión de Ética del COI considera que ninguna de las reclamaciones tenía relación con la jurisdicción del COI y recordó que esa Comisión "tiene jurisdicción para examinar las actividades de los funcionarios de las federaciones internacionales en relación con los principios éticos sólo cuando esas actividades se realizan como parte de las relaciones de las FI con el COI".

La Comisión de Ética del COI también subrayó que, "como no había pruebas de ningún comportamiento personal no ético de Casado, no había razón para que la Comisión interviniera en esta situación, que es un asunto puramente interno de las FI".

Sobre la base de las recomendaciones de la Comisión de Ética, el Comité Ejecutivo del COI decidió hoy rechazar la denuncia, explicó en un comunicado.

Marisol Casado, que es miembro del COI, se presenta el próximo domingo a la reelección como presidenta de la ITU, con el danés Mats Freund como rival.