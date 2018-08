El Distrito Nacional se une al regocijo de las 107 medallas de los héroes deportivos de Barranquilla

¿Y el anillo pa’ cuándo?

“Tú me has dado tanto, que he estado pensando, ya lo tengo todo, pero ¿y el anillo pa’ cuándo”, así reza parte de la canción “El anillo”, de J.LO. Cuando la “disco light” puso el tema, los atletas parodiaron el coro y cantaban “¿Y lo’ chelito’ pa’ cuándo? Esa respuesta solo la conoce la dirección del Ministerio de Deportes, pero según fuentes puede ser “para final de mes” y quién sabe si “para el 16 de agosto”. Aún así, se asume que el ministro de Deportes, Danilo Díaz lo anunciará “próximamente durante un almuerzo con los atletas”, que ahí conocerán “¿Y lo’ chelito’ pa’ cuándo?”